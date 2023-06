Le chantier des tunnels Bailli et Vleurgat débute ce jeudi : voici les perturbations à prévoir

Devenus dangereux, les tunnels Bailli et Vleurgat débutent leur chantier de sécurisation ce jeudi.

Nous vous l’annoncions au printemps dernier : en piteux état, les tunnels Bailli et Vleurgat vont être rénovés, afin de régler d’urgence le problème de corrosion dont souffrent les toitures. Ainsi, si le réaménagement des deux ouvrages était prévu en 2030, celui-ci a été avancé. Il y a quelques jours, Bruxelles Mobilité annonçait ainsi que la première phase des travaux débutera ce jeudi.

Ainsi, le chantier sera découpé en deux grandes phases :

– entre le 19 juin et le 20 juillet, une première phase de travaux : dans ce cadre, le pertuis vers La Cambre est fermé, tandis que le pertuis direction Centre est modifié pour accueillir une bande de circulation dans chaque sens (vers Centre et vers Cambre, donc).

dans ce cadre, le pertuis vers La Cambre est fermé, tandis que le pertuis direction Centre est modifié pour accueillir une bande de circulation dans chaque sens (vers Centre et vers Cambre, donc). – entre le 21 juillet et le 28 août, une seconde phase : le pertuis direction Centre sera fermé à son tour tandis que la circulation vers La Cambre sera rétablie dans le pertuis direction La Cambre, avec une capacité désormais limitée à une bande. Quant à la circulation en direction du centre, celle-ci sera déviée en surface via un aménagement de voirie temporaire.

Après l’été, dès le 29 août, d’autres travaux auront également lieu la nuit, occasionnant la fermeture des tunnels de 22h à 6h du matin les nuits de semaine, du dimanche au jeudi. “Après le chantier, à cause de la structure d’étançonnement, la capacité des tunnels sera réduite à une seule bande de circulation dans chaque sens“, précise Bruxelles Mobilité.

Embarras et alternatives à prévoir

En raison du chantier, Bruxelles Mobilité prévoit des congestions à certains moments et endroits, même si le trafic restera possible dans chaque sens. “Nous conseillons donc aux automobilistes en transit de bhanger d’itinéraire. De nombreuses mesures d’accompagnement seront prises afin de maximiser la fluidité du trafic local (voiture, vélos, piétons) et pour assurer la sécurité de tous, ceci via des aménagements temporaires, la modification des phases de feux, etc“, indique l’agence régionale.

Bruxelles Mobilité recommande également l’usage des transports publics, notamment via le métro Louise, et les lignes de surface (trams 7,8, 81 et bus 38, 54 et 60), ainsi que le train (S5 et S9 à Germoir ; S4, S5, S8, S9, S19, S81 à Etterbeek ; ainsi que d’autres trains IC et lignes d’autobus).

