Ixelles : le premier plan communal de Sécurité routière approuvé à Bruxelles

Avec le soutien de Bruxelles Mobilité, la Commune d’Ixelles est la première à sortir son Plan d’Actions Communal de Sécurité routière, dans la ligne du plan régional approuvé en 2021.

En décembre 2021, Bruxelles approuvait son Plan d’Actions Régional de Sécurité routière 2021-2030. Ce plan est structuré en six programmes d’actions. Pour garantir la réussite de ce plan régional, il était primordial que sa déclinaison ait également lieu au niveau local. Trois an plus tard, Ixelles vient de finaliser et de faire approuver son plan par son Collège.

Avec le soutien de Bruxelles Mobilité, la commune est la première à sortir son Plan d’Actions de Sécurité routière. “Il faut penser la ville pour tout le monde”, explique Christos Doulkeridis, le bourgmestre d’Ixelles. “La conception et l’aménagement des routes, trottoirs, passages piétons, pistes cyclables et carrefours ont un impact direct sur la sécurité routière. Des infrastructures bien conçues sur base d’un partage intelligent de la voirie réduisent le nombre d’accidents. La première action du plan consiste à mieux coordonner, à travers un comité de pilotage, les différents services compétents pour une efficacité maximale : la mobilité, la police et les travaux publics.”

Le plan communal dresse un état des lieux de la situation actuelle dans la commune en matière de vitesses pratiquées et d’accidentologie et développe une stratégie avec un calendrier d’actions déclinées de celles du plan régional. “Le plan se décline en 24 actions concrètes visant la gouvernance, la collecte de statistiques, la sensibilisation, les aménagements de voirie et le contrôle. Citons par exemple : la sécurisation des abords d’écoles, ce qui est assez classique, mais également de l’ensemble du chemin vers l’école, une attention particulière sur le stationnement gênant en développant une équipe d’agents constatateurs communaux spécialisée, un travail sur les zones à concentration d’accidents sur voiries communales,…” détaillent encore les édiles communaux.

D’autres communes devraient également suivre, selon le communiqué de presse de Bruxelles Mobilité. “La Commune d’Etterbeek est également en train de mettre la dernière main à son plan communal. Les démarches sont aussi bien entamées dans les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Molenbeek, Saint-Gilles, Anderlecht et Bruxelles-Ville!”

BX1