Le Centre pour chiens-guides recherche des familles d’accueil

À partir de l’âge de 8 semaines, les futurs chiens-guides peuvent séjourner pendant 14 mois dans une famille d’accueil. Au cours de cette période, l’animal apprend à gérer la vie quotidienne : les bruits, la circulation, les autres personnes et les animaux. Cette socialisation est indispensable, selon le CBCG.

Le centre attend une nouvelle portée de chiots dans les mois à venir, mais le nombre de familles d’accueil disponibles reste insuffisant. Le centre recherche lance donc un appel urgent. “Une famille d’accueil n’a pas besoin d’être parfaite”, précise-t-il. Ce qui compte, c’est “d’avoir suffisamment de temps et de stabilité, d’être prêt à accompagner un chiot pendant 14 mois et d’être disposé à consacrer du temps à la formation dispensée par nos instructeurs”.

Tous les frais sont pris en charge par le centre.

Des séances d’informations sont organisées pour les personnes intéressées.

Belga