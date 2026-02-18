Le Centre historique belge du scoutisme fête ses 40 ans avec une exposition d’archives

Pour son 40e anniversaire, le centre proposera dimanche dès 14h00 une exposition sur les “40 trésors du CHBS”, avec une sélection de souvenirs illustrant les quatre décennies d’activité de l’association et l’histoire du scoutisme belge depuis la création des boy-scouts de Belgique en 1910.

Un hommage sera également rendu aux bénévoles, donateurs, auteurs et rédacteurs du centre, installé sur la rue du viaduc à Ixelles. La présidente du CHBS, Sophie Wittemans, recevra alors la Hillcourt Silver Medal, une distinction internationale récompensant les historiens qui se sont distingués par leur contribution au service de l’histoire du scoutisme.

Les inscriptions et les informations sont sur le site officiel du centre, chbs.be.

Belga