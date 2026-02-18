Le Centre historique belge du scoutisme fête ses 40 ans avec une exposition d’archives
Cette journée, organisée le jour de l’anniversaire des fondateurs du mouvement scout, Robert et Olave Baden-Powell, permettra au public de découvrir des archives autour du centre et de l’histoire du scoutisme en Belgique, longue de plus d’un siècle.
Le Centre historique belge du scoutisme (CHBS), installé à Ixelles, célébrera dimanche son 40e anniversaire. Le CHBS, indépendant de tout mouvement scout, s’engage depuis 1986 à collecter, préserver et valoriser les archives, objets, publications et témoignages relatifs aux différentes fédérations scoutes et guides belges, tant du côté néerlandophone que francophone. L’association propose ainsi une bibliothèque, des objets en tout genre et de nombreuses publications destinées à documenter les pratiques culturelles, les grandes figures du scoutisme belge, l’impact du mouvement sur la société belge et les moments clés de son histoire. Ces collections sont destinées tant aux chercheurs qu’au grand public.
Pour son 40e anniversaire, le centre proposera dimanche dès 14h00 une exposition sur les “40 trésors du CHBS”, avec une sélection de souvenirs illustrant les quatre décennies d’activité de l’association et l’histoire du scoutisme belge depuis la création des boy-scouts de Belgique en 1910.
Un hommage sera également rendu aux bénévoles, donateurs, auteurs et rédacteurs du centre, installé sur la rue du viaduc à Ixelles. La présidente du CHBS, Sophie Wittemans, recevra alors la Hillcourt Silver Medal, une distinction internationale récompensant les historiens qui se sont distingués par leur contribution au service de l’histoire du scoutisme.
Les inscriptions et les informations sont sur le site officiel du centre, chbs.be.
Belga