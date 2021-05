Le centre du Heysel a passé le cap des 100.000 vaccinations

100.000 doses, tous vaccins confondus, ont été injectées au Heysel depuis le début de la campagne de vaccination.

La personne ayant passé ce cap symbolique est Barbara Devogelaere de Ganshoren qui a reçu sa seconde dose ce mardi.

Het 100 000ste vaccin werd vandaag ik het vaccinatiecentrim van de Heizel gegeven! Bedankt aan de teams van het Sint-Pietersziekenhuis en @brussels_expo die met de steun van het gewest zorgen voor het vaccineren van onze Brusselaars. pic.twitter.com/07L2Chmj7I — Philippe Close (@PhilippeClose) May 11, 2021

Sabine Stordeur, responsable de la task force vaccination, a fait le point sur la campagne lors de la conférence de presse donnée aujourd’hui. “La fin de la vaccination des plus de 65 ans est en vue“, a-t-elle annoncé. Selon elle, la volonté chez les personnes âgées de se faire vacciner était et reste très élevée. “Nous tenons à remercier la population âgée pour sa confiance dans tous les vaccins contre le coronavirus et pour avoir contribué à dessiner le chemin de la liberté. (…) You really rock !“, a-t-elle ajouté.

Le point sur l’avancement de la vaccination en Belgique :

La Belgique a réceptionné, à la date du 9 mai, un total de 5.030.565 doses des quatre vaccins approuvés contre le coronavirus. Il s’agit de 3.136.965 doses de Pfizer/BioNTech, 1.317.600 d’AstraZeneca, 510.000 de Moderna et 66.000 de Janssen. Presque toutes les doses ont été distribuées entre les communautés et les régions du pays. La Flandre a reçu un total de 2.890.170 doses, la Wallonie 1.566.165, Bruxelles 518.115 et la Communauté germanophone 38.855.

