Le Centre de Prise en charge des violences sexuelles accueille de plus en plus de victimes

Situé au numéro 320 de la rue Haute, le Centre de Prise en charge des violences sexuelles (CPVS) est ouvert depuis novembre 2017. Depuis plusieurs mois, il accueille de plus en plus de victimes.

“En général, on s’occupe de 50 victimes par mois. Pour le moment, on tourne plutôt autour des 60. Par exemple, depuis début octobre, on a déjà accueilli plus de 40 victimes“, explique Christine Gilles, responsable médicale du CPVS. Cette augmentation pourrait s’expliquer par la plus grande notoriété du centre sur les réseaux sociaux, mais aussi par le déconfinement et le rentré universitaire.

► À lire aussi : Agressions sexuelles au Cimetière d’Ixelles : la direction du Waff et El Café sort du silence

Le CPVS propose un accueil personnalisé. “Nous sommes un centre de prise en charge aigu. L’idéal, c’est que la victime vienne juste après les faits, mais on prend en charge les victimes dont l’agression s’est déroulée dans le mois”, détaille Charlyne Lietard, infirmière légiste du 320 rue Haute.

■ Un reportage de Valérie Leclercq, Nicolas Scheenaerts et Séverine Rondeau.