Le cap des 30 degrés encore franchi ce vendredi dans la capitale

L’Institut royal météorologique (IRM) a placé la Belgique en code jaune jusqu’à mardi inclus pour la chaleur. Vendredi, le mercure devrait grimper jusqu’à 32 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs proches de 30 degrés dans le centre et de 25 degrés à la Côte, selon les prévisions émises vendredi matin.

Le temps sera ensoleillé avec quelques nuages d’altitude. Le vent sera faible à modéré de nord-est. Il pourra être assez fort à la mer.

Dans la nuit de vendredi à samedi, de larges éclaircies et quelques nuages d’altitude composeront le ciel. Les minima s’échelonneront entre 14 et 19 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-est.

Samedi, le temps restera ensoleillé avec des maxima compris entre 24 ou 25 degrés à la Côte, 31 ou 32 degrés dans le centre et 33 degrés en Lorraine belge. Le vent de nord-est deviendra modéré. La journée de dimanche s’annonce également très ensoleillée et chaude.

Belga