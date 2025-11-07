Le café mis à l’honneur pour la première fois à Tour & Taxis

Ce week-end, la Gare Maritime de Bruxelles se transforme en temple du café.

Le Brussels Coffee Show y réunit les passionnés, professionnels et curieux venus découvrir l’univers riche et complexe du café de spécialité — un secteur en plein essor qui mêle savoir-faire, éthique et goût.

Ouvert ce vendredi avec une journée dédiée aux professionnels, l’événement se poursuit tout le week-end avec des conférences, ateliers et dégustations.

Thomas Wyngaard, porte-parole du salon, décrit une ambiance à la fois conviviale et exigeante :

“Aujourd’hui, on se concentre sur les conférences et les talks, mais tout le monde est bienvenu. Le but, c’est de faire découvrir la richesse de ce milieu.”

Le café de spécialité, qui ne représente encore qu’environ 10 % du marché mondial, se distingue par sa traçabilité, sa qualité gustative et son respect des producteurs. “On veut donner des visages derrière la production, des prénoms, des histoires”, souligne Thomas Wyngaard.

L’idée : replacer l’humain au cœur d’une filière souvent dominée par les logiques industrielles.

Au-delà du goût, le café de spécialité met en avant des valeurs fortes. L’objectif est de mieux rémunérer les productrices et producteurs, souvent invisibilisés par les circuits classiques.

“On travaille avec des gens, pas pour nous”, insiste Thomas Wyngaard. “On sort des clichés des “pauvres producteurs” pour mettre en avant des artisans compétents, passionnés et respectés.”

Cette approche plus équitable s’accompagne d’un souci écologique. L’industrie du café fait face à des défis majeurs, notamment la déforestation et la surconsommation de ressources. Les acteurs du café de spécialité privilégient des pratiques plus vertueuses, même si les labels officiels restent parfois inaccessibles aux petits producteurs : “Beaucoup ont des pratiques exemplaires sans pouvoir payer un label”, explique-t-il.

Si la Belgique ne produit pas de café, elle brille par son dynamisme local : torréfacteurs artisanaux, baristas, importateurs, formateurs et coffee shops se multiplient. “Il y a une vraie richesse ici, avec des structures souvent petites, mais très engagées”. Cette effervescence s’observe notamment à Bruxelles, où l’on assiste à un véritable boom des coffee shops depuis deux ans.

Une croissance qui pousse à repenser les concepts, vers plus de formation, de sommellerie du café et d’expériences gustatives raffinées.

Si le café reste la star du salon, d’autres boissons s’invitent cependant à la fête. Le matcha connaît un engouement spectaculaire — au point de provoquer des ruptures de stock. Le chai et le chocolat “bean to bar” (équivalent du café de spécialité pour le cacao) sont également à l’honneur, apportant diversité et curiosité aux visiteurs.