Le BXL Tour traverse la capitale ce dimanche : voici les perturbations à prévoir

La septième édition de la course BXL Tour fait son retour dans la capitale, ce dimanche.

Des centaines de cyclistes traverseront la capitale, ce dimanche, dans le cadre du BXL Tour, qui en est à sa septième édition. Au-delà de l’aspect sportif, ce moment cycliste de quarante kilomètres occasionnera de gros embarras de circulation, alerte Bruxelles Mobilité. Ainsi, des perturbations sont à prévoir tout au long du parcours, entre 7h et 13h, et surtout au moment de la course, dont le coup d’envoi aura lieu à 9h.

La course empruntera la Place des Palais, où sera donné le départ, puis la rue du Lambermont, la Rue Belliard, l’avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain et l’avenue Delleur, avant de continuer sur la chaussée de la Hulpe, l’avenue Franklin Roosevelt et l’avenue du Brésil. Les cyclistes passeront ensuite par le Bois de la Cambre, avant de revenir sur l’avenue du Congo, le boulevard Général Jacques, le boulevard Louis Schmidt, le boulevard Saint-Michel, le boulevard Brand Whitlock et le boulevard Auguste Reyers. Les participants poursuivront enfin par le boulevard Général Wahis vers le Lambermont, avec de prendre le pont Teichman, l’avenue de Vilvorde, le pont Van Praet, puis la chaussée de Vilvorde, l’avenue Van Praet, l’avenue du Parc Royal et l’avenue de Madrid. L’arrivée aura lieu sur l’esplanade de l’Atomium.

Des tunnels et accès autoroutiers fermés durant la course

Au cours du parcours, différents tunnels seront fermés à la circulation, dès 5h30 : le tunnel Trône vers Belliard (mais ouvert vers Basilique et Midi), le tunnel Belliard à partir de la Rue Belliard, vers Tervuren (mais ouvert vers E40-A3, à partir de l’avenue de la Joyeuse Entrée), les tunnels Cinquantenaire et Tervueren vers Tervueren, les tunnels Boileau, Montgomery, Georges Henri et Van Praet vers l’A12 et le tunnel Reyers-Meiser venant de la E40-A3 vers Meiser.

De même, l‘A12 sera coupée vers Bruxelles, à partir du Ring à hauteur de Strombeek-Bever. “Pour se diriger de l’A12 vers le centre, il est conseillé de suivre le Ring et ensuite d’emprunter la E40-A10 à hauteur de Grand-Bigard“. Sur l’E411-A4, la sortie vers la chaussée de Wavre sera également fermée.

Le Baloise Belgium Tour provoque aussi des perturbations

Une autre course cycliste traversa Bruxelles ce dimanche, à savoir la cinquième étape du Baloise Belgium Tour. Le départ aura lieu au Heysel à 12h30, avec un parcours via Jette ((chaussée Romaine – avenue de l’Exposition), Ganshoren (avenue de l’Exposition Universelle – avenue Démosthéne Poplimont – avenue Jacques Sermon), Koekelberg (avenue Emile Bossaert), Molenbeek (boulevard Louis Mettewie) et Anderlecht (chaussée de Ninove), pour sortir de Bruxelles via Dilbeek). L’arrivée est prévue vers 17h15, au Heysel.

Dans le cadre de cette course, la sortie Basilique du Tunnel Annie Cordy sera fermée entre 11h30 et 13h30, et de nombreuses lignes de la STIB seront modifiées.

