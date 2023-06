BXL Tour : pour Benoit Hellings, l’objectif est de mélanger amateurs et professionnels

À l’occasion du BXL TOUR, plus de 6 500 cyclistes profiteront d’un parcours fermé et sécurisé ce dimanche. Le départ s’effectue sur la place des Palais et l’arrivée est prévue sous l’Atomium de Bruxelles. Benoit Hellings, Échevin des Sports était l’invité du 12h30.

Et cette année, le BXL TOUR, ce sera sans lui : “Je ne participe pas, car cette année, il y a le BXL TOUR, mais aussi le Tour de Belgique qui va démarrer et revenir au plateau du Heysel le même jour. Je vais devoir remettre beaucoup de coupes et de médailles” explique-t-il.

L’objectif de cet événement est selon lui de : “Faire de la Ville de Bruxelles, la capitale du cyclisme. On avait déjà accueilli 1 million de personnes pour le départ du Tour de France. C’est important d’ancrer le vélo sportif et le vélo de tous les jours dans la ville.”

Pour cette compétition, il y a plusieurs catégories, allant des cyclistes les plus expérimentés, à ceux qui sont curieux de se prêter au jeu. Il y aura ainsi plusieurs créneaux de départ. Les “meilleurs” partiront les premiers, et devraient arriver 1h après à l’Atomium. Pour un cycliste quotidien moyen, il faudra compter plutôt deux heures pour terminer les 40km.

Manque de diversité

L’un des objectifs premiers de cette compétition d’après Benoit Hellings, c’est d’avoir plus de femmes. Pour cela, un programme a été lancé “On the road to BXL TOUR”, centré sur les femmes, surtout issues des quartiers populaires : “On espère arriver à 20% de participation féminine, on veut que les femmes s’approprient le vélo et l’espace public” explique-t-il.

Ce manque de femmes dans le sport peut s’expliquer de nombreuses manières, mais Benoit Hellings confie : “Il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes, et acheter un vélo de course ça coûte cher. Cela a été identifié parmi les freins.”

Redécouvrir Bruxelles

Si le BXL TOUR ne rayonne pas encore tout à fait à l’étranger – c’est un public très néerlandophone qui y participe – c’est l’occasion rêvée pour faire redécouvrir Bruxelles aux flamands, et pourquoi pas leur faire aimer.

Pour finir, un conseil de Benoit Hellings concernant les déplacements de ce dimanche : “Venez voir le parcours à pied ou à Vélo !”

■ Interview de Benoit Hellings, Échevin du Sport au micro de Murielle Berck et Jim Moskovics