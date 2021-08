Le BXL Tour mettra à l’honneur deux projets participatifs pour l’intégration sociale

Les inscriptions pour la course cycliste à travers Bruxelles sont d’ores et déjà ouvertes.

La cinquième édition du BXL Tour, une course cycliste de 40 kilomètres dans les rues de Bruxelles, se tiendra le 29 août. Cet événement sera l’occasion de mettre en lumière deux projets vecteurs d’intégration sociale, a annoncé mardi la Ville de Bruxelles.

Le premier projet, nommé “On the Road to BXL TOUR”, organisera, pour la deuxième année consécutive, des initiations au vélo pour les jeunes bruxellois. L’objectif est de les impliquer dans la préparation de la course et de leur permettre d’y participer et de la terminer. Cette année, les projecteurs seront braqués sur une vingtaine de jeune filles afin de soutenir le sport féminin.

Pour les aider à atteindre leur but, diverses associations bruxelloises actives dans le domaine du vélo prodigueront, à partir du 7 août, une formation pratique et théorique aux participantes. En outre, Amal Amjahid, octuple championne du monde de Jiu-jitsu brésilien proposera également une initiation à sa discipline, tout comme les deux championnes de hockey sur gazon, Jill Boon et Emilie Sinia.

Une vingtaine de membres de Special Olympics Belgium

Pour la première fois, le BXL Tour accueillera également une vingtaine de membre de Special Olympics Belgium, une association qui vise à favoriser l’intégration des personnes souffrant d’un handicap mental via le sport. Les athlètes handicapés participants circuleront en tandem avec un partenaire sans déficience intellectuelle qui assurera le pilotage. Ils s’élanceront à mi-parcours et rouleront jusqu’à la ligne d’arrivée 20km plus loin.

Le parcours

Du parc royal à l’Atomium, en passant par le bois de la Cambre et le parc Josaphat, le BXL Tour permettra aux amateurs de deux-roues de suivre le tracé bruxellois du Grand Départ 2019 du Tour de France. Le parcours est également accessible aux personnes à mobilité réduite possédant une licence.

L’année dernière, l’événement avait été amputé de la moitié de ses participants en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Quelque 2.000 coureuses et coureurs avaient ainsi pris le départ de la quatrième édition. Cet été, les villages de départ et arrivée ne seront pas montés pour éviter les rassemblements et le masque sera obligatoire à tout moment sauf durant la course. Du gel hydroalcoolique sera également disponible à plusieurs endroits (toilettes, casiers, billetterie…) au départ et à l’arrivée.

Belga