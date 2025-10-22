Le bureau élargi du Parlement bruxellois se penchera jeudi sur le remplacement de Sven Gatz

Le bureau élargi du Parlement bruxellois se penchera jeudi sur la question de “l’élection et la prestation de serment d’un membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en remplacement de M. Sven Gatz” selon une invitation envoyée mardi à ses différents membres.

Une réunion du Parlement, vendredi, n’est pas à exclure, a-t-on appris mardi. Il a une nouvelle fois été question mardi du remplacement du ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD) qui entend renoncer à son mandat pour des problèmes de santé récurrents, lors de la réunion des six partis à la recherche d’un compromis sur le budget régional et les économies à engager.

Mais à ce niveau, rien n’a été réglé, selon des échos de la réunion.

L’annonce de l’atterrissage du dossier sur la table du bureau élargi du Parlement constitue donc une nouvelle pièce du puzzle pour libérer définitivement Sven Gatz de ses fonctions qui pèsent sur sa santé.

Le ministre-président bruxellois en affaires courantes, Rudi Vervoort, avait indiqué la semaine dernière, qu’à ses yeux, c’est au niveau de l’assemblée bruxelloise que les modalités de remplacement doivent être fixées.