Le budget 2025 “ramène Ganshoren à l’équilibre” mais préoccupe La Villa: “L’avenir de notre centre culturel est en péril”

Le conseil communal de Ganshoren a adopté jeudi soir son budget 2025, présenté comme « responsable et ambitieux » par la majorité. L’opposition et les centres culturels dénoncent toutefois des coupes jugées préoccupantes, notamment pour La Villa.

Le conseil communal de Ganshoren a approuvé jeudi soir son budget 2025 et validé le triennat 2025-2027. Selon la majorité menée par le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés), ce budget “ramène Ganshoren à l’équilibre” malgré un contexte “difficile et inédit“. La commune met en avant un “budget-vérité“, responsable et ambitieux, avec une hausse du précompte immobilier, une réévaluation de certaines taxes et une rationalisation des dépenses, mais sans licenciement du personnel.

Dans l’opposition, Ecolo-Groen a exprimé une “immense inquiétude” face aux coupes dans des secteurs jugés essentiels. “Quand on voit les diminutions budgétaires dans le sport, la jeunesse ou encore la culture, on ne peut qu’être préoccupés“, a réagi le groupe. “L’avenir de notre centre culturel est en péril, même si la coupe annoncée ne représente que 20.000 euros.”

Stefan Dooreman, président du centre culturel de Ganshoren La Villa, confirme l’alerte. “Le financement repose sur un équilibre 50-50 avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si la commune diminue sa subvention, la Fédération devra suivre. Nous risquons de ne pas pouvoir respecter notre contrat-programme 2025-2029 et de perdre notre agrément“, explique-t-il.

Une lettre, signée par les présidences et directions des centres culturels La Villa (Ganshoren), Archipel 19 (Berchem/Koekelberg) et de celui de Jette, a été adressée au bourgmestre Jean-Paul Van Laethem. Elle exprime une “très vive inquiétude” après l’annonce de la diminution du subside communal à La Villa. “Une baisse de 25% entraînerait automatiquement la perte de tous les subsides.”

Les directions rappellent aussi que le décret des centres culturels impose une concertation préalable avec les autorités concernées, qui n’a pas eu lieu selon Stefan Dooreman.

Sur le plan territorial, elles soulignent que La Villa agit en coopération avec les centres culturels de Jette et de Berchem/Koekelberg. “Fragiliser La Villa, c’est affaiblir l’ensemble du dispositif intercommunal au détriment des habitants“, concluent-elles.

Belga – Photo : Google Street View