Le Brussels Danse Festival bat son plein dans le coeur de Bruxelles

Du ballet mais aussi du hip hop ou d’autres danses contemporaines en démonstration à Bruxelles. Le Brussels Danse Festival bat son plein devant la bourse et sur la place de brouckère. Il promet 10 jours de BEATS de basses et de mouvements.

► Reportage de Maël Arnoldussen et Yannick Vangansbeek

19 août 2025 - 16h31
Modifié le 19 août 2025 - 18h37
 

