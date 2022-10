Le boxeur bruxellois Ryad Merhy de retour sur le ring avec de nouveaux objectifs

Après un long moment d’absence, le Bruxellois Ryad Merhy enfile à nouveaux ses gants ce samedi.

L’heure est à l’entraînement aujourd’hui à quelques jours de la reprise. Ryad Merhy (30 victoires, 1 défaite) n’a plus combattu officiellement sur le ring depuis plus de 15 mois.

“Je me sens très bien. J’ai profité de cette longue absence pour m’occuper de ma fille et pour peaufiner mon corps pour la nouvelle catégorie”, explique-t-il à notre micro.

À 30 ans, l’ancien champion du monde des lourds-légers a décidé de concourir chez les plus de 100 kilos, mais pas de quoi l’impressionner. “Cela reste de la boxe”, estime-t-il. “Au niveau du style, ce seront des gens plus lourds et un peu plus lents. Moi, je serai toujours aussi lourd, mais je serai aussi plus rapide.”

Le sportif sera de retour ce samedi sur le ring au dôme de Charleroi pour son premier combat dans cette nouvelle catégorie.

■ Reportage de Mael Arnoldussen, Charles Carpreaux et Corinne De Beul