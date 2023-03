Le bonheur des Belges remonte, mais pas celui des jeunes

L’Enquête nationale du Bonheur 2023 révèle que le bonheur des Belges est en augmentation, à l’exception des jeunes.

La crise covid a laissé des traces parmi les jeunes. Leurs sentiments positifs sont en baisse, alors que ce même groupe avait enregistré la plus forte augmentation du bonheur l’an dernier. Les résultats de l’Enquête nationale du Bonheur 2023 menée par l’assureur NN et l’UGent, démontrent, à l’inverse, que les scores de bonheur des Belges continuent d’augmenter légèrement et reviennent progressivement aux niveaux d’avant pandémie.

Sur l’échelle de Cantril, qui mesure le score de bonheur, les Belges obtenaient une note de 6,7 sur 10 avant la première épidémie du coronavirus. Le score a chuté pendant l’épidémie pour atteindre son point le plus bas en décembre 2020 : 6,2 sur 10. En janvier 2022, le score remontait à 6,4. Fin 2022, huit mois après la fin des mesures covid, le score atteint 6,6.

La quantité d’émotions positives reste basse chez les jeunes

L’augmentation du score de bonheur ne se présente pourtant pas parmi les jeunes (18 à 34 ans). Ce sont d’ailleurs les plus de 65 ans qui enregistrent la plus forte augmentation du bonheur cette année.

Ce qui tracasse les Belges, selon NN, est l’avenir de la société. L’inflation, la crise énergétique et la guerre en Ukraine sont les préoccupations principales des répondants.

L’étude montre aussi que la confiance des Belges dans la politique est au plus bas : le score est de 3 sur 10. “Il existe un lien évident entre notre bonheur et notre confiance dans la politique et dans les autres”, appuie NN. “Le rapport sur le bonheur dans le monde, publié chaque année par les Nations Unies, a montré l’an dernier que dans les pays les plus heureux, les gens exprimaient des niveaux élevés de confiance dans la politique et entre eux“, conclut-elle.

