Le barreau de Bruxelles lance une plateforme d’information destinée aux mineurs

Le barreau de Bruxelles inaugure mardi la plateforme tesdroitstonavocat.be qui vise à répondre aux questions des mineurs sur leurs droits et à leur permettre d’entrer en contact avec un avocat le cas échéant.

Cette initiative, inspirée d’une idée du barreau de Bordeaux, a été développée à partir du constat que les jeunes ne disposent pas toujours des informations adéquates pour comprendre leurs droits et agir lorsqu’ils sont confrontés à des situations de violence physique ou sexuelle, de harcèlement, de convocation par la police, entre autres, explique le barreau de Bruxelles.

La plateforme présente des situations concrètes auxquelles pourraient être confrontés des mineurs dans un langage “clair et adapté” afin de leur rendre le droit compréhensible. Une foire aux questions concernant le recours à un avocat (utilité, coût, confidentialité, démarches à entreprendre…) est également à leur disposition.

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Tesdroitstonavocat.be propose en outre un formulaire en ligne permettant aux jeunes utilisateurs d’entrer en contact avec un avocat spécialisé en droit de la jeunesse simplement et en toute discrétion. Une fois le formulaire rempli, un avocat prendra contact avec le demandeur dans les 48 heures afin de lui prodiguer écoute et conseil ou de l’aider dans ses démarches ou procédures.

Une campagne d’affichage sur les réseaux sociaux, dans les écoles, les maisons de jeunes et les centre PMS a été déployée pour faire connaître la plateforme au public. “Par cette initiative, le barreau de Bruxelles réaffirme son engagement en faveur de l’accès au droit pour tous, et en particulier pour les publics les plus vulnérables. Ce projet s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer la protection des mineurs et de leur permettre d’être acteurs de leurs droits“, explique le barreau dans un communiqué. Celui-ci rappelle qu’il existe également un dispositif de permanences gratuites.

Belga