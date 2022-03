Le BANAD, la clé qui ouvre les portes des plus belles maisons bruxelloises

Le BANAD a débuté ce week-end.

Se glisser dans les plus beaux intérieurs art nouveau et art déco de la capitale : voilà le programme du Banad, qui est de retour ce week-end, et jusqu’à la fin du mois. Son objectif est, à nouveau, de mettre à l’honneur le patrimoine architectural et artistique bruxellois, avec des visites guidées d’intérieurs, des conférences et d’autres activités.

Ainsi, ce dimanche, les visiteurs ont eu accès au Palais de la Folle Chanson, à Ixelles, mais aussi à la Maison Tenaerts à Uccle. Parmi les autres lieux à visiter, on retrouve l’ancienne Banque Brunner, l’ancien Institut Coppez, la maison-atelier d’Arthur Rogiers, la Maison Van Hoof et l’ancien Hôtel de l’Administration de la Régie des Télégraphes et Téléphones.

■ Reportage de Anaïs Corbin et Marjorie Fellinger, avec Stéphanie Mira