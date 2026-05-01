Le 1er mai de la FGTB Bruxelles entre mobilisation et ambiance festive

Environ 15.000 personnes sont attendues vendredi au Mont des Arts, à côté de la gare Centrale, à l’occasion de la Fête du Travail organisée par la FGTB Bruxelles. L’événement, qui se tient de 13h00 à 20h00, se veut à la fois festif, militant et solidaire, dans un contexte social jugé tendu par les organisateurs.

La secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, Florence Lepoivre, rappelle que le 1er mai reste avant tout une journée de lutte. “Ce n’est pas seulement une fête, c’est une journée pour défendre les droits des travailleurs“, souligne-t-elle. Elle évoque un contexte marqué, selon elle, par des remises en cause d’acquis sociaux, notamment en matière de temps de travail, de travail de nuit ou encore d’emploi des jeunes.

■Reportage de Maria Bemba et Morgane van Hoobrouck

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Réagissant aux critiques du président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, qui a déclaré ce jeudi que les “syndicats doivent quitter le 19e siècle pour entrer dans le 21e siècle“, elle estime, elles que ce sont plutôt certaines réformes actuelles qui “risquent de ramener les travailleurs au 19e siècle“. Elle insiste sur le rôle des syndicats, qui défendent “un travail décent et émancipateur” pour les quelque 180.000 travailleurs et travailleuses qu’ils représentent à Bruxelles.

Plus de 50 associations participent à cette journée, qui rassemble chaque année un large public autour de concerts, d’animations et de rencontres. Trois concerts gratuits sont programmés sur la place de l’Albertine. Une scène dédiée aux Jeunes FGTB accueille également plusieurs DJ’s entre 14h30 et 18h30.

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Au-delà des concerts, la journée propose un village syndical, réunissant les différentes centrales professionnelles, ainsi qu’un village associatif et un espace dédié aux enfants, animé par Solidaris Brabant. “Le combat des travailleurs dépasse les frontières“, rappelle Florence Lepoivre, soulignant la dimension locale et internationale des luttes sociales.

Belga