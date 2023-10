Laurent Hublet quitte BeCentral, le campus numérique bruxellois

En six ans, Laurent Hublet, professeur à Solvay, a fait de BeCentral un des plus grands campus numérique d’Europe. Situé au-dessus de la gare Centrale, le lieu est le centre de référence pour les métiers du numérique. Une aventure qui n’était pas gagnée d’avance, mais aujourd’hui, malgré la réussite, Laurent Hublet a décidé de faire un pas de côté. C’est Charlène Crespel, actuelle numéro 2 qui devient CEO ad interim.

Lorsqu’il y a 6 ans, Laurent Hublet et d’autres se lancent dans l’aventure BeCentral, certains n’hésitent pas à les décourager. Ils sont nombreux à ne pas croire dans le projet de mettre sur pied un des plus grands campus numérique d’Europe, à Bruxelles. Les premiers mois sont d’ailleurs très difficiles. BeCentral est au bord de la faillite, mais Bruxelles Formation et Google croient dans le projet. La route vers le succès est alors tracée.

Plus de 600.000 personnes ont été formées sur le campus. On compte aussi 50 start-up, 1.314 résidents. A la fin de l’année, le campus occupera les 10.000m² de ses locaux gare centrale. BeCentral a permis de construire une réputation à Bruxelles auprès des étrangers et des grandes sociétés des nouvelles technologies.

Alors l’annonce du départ de son CEO est une surprise. L’homme reste discret sur les raisons de son pas de côté. Il reste administrateur de la structure, mais c’est bien l’actuelle numéro 2, Charlène Crespel, qui reprend la direction. Laurent Hublet dit avoir d’autres projets pour Bruxelles, tout en ne souhaitant pas s’avancer plus.

V.Lh. – Photo: Benoit Doppagne