L’ASBL “Genres d’à côté” annule son partenariat avec le BIFFF après des propos homophobes tenus samedi soir

L’ASBL Genres d’à côté a déclaré annuler sa collaboration avec le Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) après un incident – incluant notamment des propos lesbophobes – survenu samedi lors de la projection du thriller romantique queer “Love lies bleeding”. Le festival a annoncé prendre certaines mesures pour “garantir davantage la sécurité de son public“.

Le BIFFF est connu pour son atmosphère particulière et pour les nombreuses phrases d’accroche et cris poussés par le public pendant les projections. L’une d’entre elles a néanmoins dégénéré samedi soir lorsqu’une altercation a éclaté entre plusieurs groupes de spectateurs, après que des propos “lesbophobes, discriminatoires et insultants” ont été lancés depuis le public, selon des témoins.

► VOIR AUSSI | BIFFF: des propos homophobes et transphobes ont poussé une partie du public à quitter la salle

Genres d’à côté s’est dite consciente qu’il est impossible de “garantir un environnement 100% safe pour tous“. “Mais nous savons aussi qu’il est possible de toujours faire mieux, à travers la formation des équipes, une charte de valeurs, des protocoles en cas de problèmes, etc.”, a continué l’association à l’initiative du festival bruxellois de cinéma queer “Pink Screens”.

“Nous souhaitons annuler notre partenariat avec le BIFFF cette année, et jusqu’à ce que des mesures suffisantes soient mises en place pour assurer un environnement plus accueillant et sécurisant“, a-t-elle conclu.

Les organisateurs du BIFFF ont présenté dimanche leurs “excuses sincères au public” sur les réseaux sociaux, assurant que cet incident “ne reflète en rien l’esprit libre et frivole du festival“. Ils ont également annoncé à l’agence Belga la mise en place de deux mesures visant à assurer la sécurité de “toutes les communautés“. Dorénavant, une vidéo explicative visant à contextualiser le principe du festival -et ainsi rappeler la différence entre humour et discrimination- sera diffusée en amont de chaque projection. À l’avenir, une “safe team” sera également intégrée à l’équipe, et circulera dans et en dehors des salles de projection.

Belga – Photo : BIFFF