L’ASBL bruxelloise la “Casa Legal” récompensée par le Prix de l’Economie sociale

Deux entreprises wallonnes et une bruxelloise ont reçu mardi le Prix de l’Economie sociale 2021.

L’une, Casa Legal, est une ASBL de la capitale déployant un modèle innovant d’aide aux justiciables incluant un plan psychosocial, sur base du modèle des maisons médicales. Les deux autres lauréats sont une chaîne de magasins d’alimentation locale et bio (Les Petits Producteurs) à Liège et Visé et un café citoyen (Altérez-vous) installé à Louvain-la-Neuve.

Mettre en valeur des entreprises

Organisé par l’ASBL Prix Roger Vanthournout avec le soutien de plusieurs organisations d’économie sociale, de la Région bruxelloise et de la Wallonie, ce Prix de l’Economie sociale a pour objectif de mettre en valeur des entreprises sociales wallonnes et bruxelloises. Cela car elles se distinguent par leur impact sociétal, développent des modèles économiques innovants et résilients tout en créant des emplois durables (un sur huit en Belgique, pour quelques 18.000 entreprises), situe cette association.

Cette 28e édition du prix prouve une nouvelle fois – dans ce contexte d’urgence sociétale appelant à une nécessaire transition vers un autre modèle – qu’il est possible de créer de la valeur économique autrement, dans un cadre de valeurs qui met l’économie au service de l’humain, souligne l’ASBL. Les trois entreprises lauréates (sur huit qui ont été nominées – cinq en Wallonie et trois à Bruxelles- par des observateurs du secteur de l’économie sociale) recevront chacune 2.500 euros.

avec Belga