La fonction publique fédérale va subir une cure d’amaigrissement au cours des années à venir.

En décidant de ne pas remplacer certains postes après un départ, le gouvernement De Wever espère économiser 459 millions d’euros, écrivent mardi les quotidiens néerlandophones De Standaard et Het Belang van Limburg. L’Arizona déploiera deux mesures en particulier, ressort-il de notifications budgétaires.

La première concerne un remplacement sélectif de certains fonctionnaires. Chaque institution gouvernementale se verra notifiée un montant d’économies et ne pourra remplacer que deux départs sur cinq tant qu’elle n’aura pas atteint cet objectif. Les ministères en charge de la sécurité (tels que la Justice, la Défense, la police ou encore l’Intérieur) et y échapperont toutefois. La mesure devrait permettre d’économiser 100 millions d’euros cette année et jusqu’à 175 millions d’ici 2029, calcule le gouvernement.

La seconde prévoit que les entreprises et services fédéraux s’acquittent d’une cotisation patronale de 38% pour couvrir le coût des futures pensions de leurs fonctionnaires. Cette mesure sera instaurée progressivement: de 9,5% cette année, le taux augmentera graduellement jusqu’à atteindre 38% en 2029. L’Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit) espère que le service fédéral des Pensions en tirera 100 millions l’année prochaine et 284 millions au total d’ici 2029.

Au total, ce sont donc 459 millions d’euros que l’exécutif De Wever entend épargner, sur les 9,2 milliards d’euros qu’il s’est fixé pour 2029.

Belga