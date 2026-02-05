L’application Itsme lance de nouvelles fonctionnalités

L’application d’identification en ligne Itsme, qui revendique plus de sept millions d’utilisateurs, lance de nouvelles fonctionnalités, censées améliorer la facilité d’utilisation et la protection de l’utilisateur, a-t-elle annoncé jeudi.

Alors que les fraudeurs se montrent de plus en plus inventifs pour essayer de duper leur(s) victime(s), notamment en mettant les victimes sous pression par téléphone, Itsme a récemment introduit un écran de vérification supplémentaire. Lorsque l’application détecte qu’un utilisateur reçoit une action Itsme pendant un appel téléphonique, une fenêtre s’affiche pour l’avertir d’une possible tentative d’escroquerie. Cet écran ne bloque toutefois pas l’action : l’utilisateur garde toujours le contrôle et peut décider lui-même de refuser ou d’effectuer la transaction.

“Grâce au nouvel écran de vérification, nous avertissons clairement les utilisateurs qu’il y a peut-être un problème. Cet avertissement intelligent aide les utilisateurs à prendre le temps de réfléchir et de vérifier consciemment ce qu’ils s’apprêtent à approuver. Nous essayons ainsi d’éviter qu’ils ne suivent inconsciemment les instructions d’un escroc”, explique Hannah Cloetens, porte-parole d’Itsme.

À partir de jeudi, Itsme communiquera également à ses partenaires bancaires le contexte dans lequel une action Itsme a lieu. Lorsqu’une action Itsme est effectuée sur un nouvel appareil, avec un nouveau numéro de téléphone, ou par un nouvel utilisateur qui initie immédiatement plusieurs actions à la suite, cela peut indiquer une activité inhabituelle, donc un éventuel abus. Ces informations contextuelles seront ensuite partagées de manière anonyme avec les banques.

Sur la base de ces informations, les banques effectuent automatiquement une analyse des risques et attribuent une note de risque à chaque action Itsme. Si cette note est jugée trop élevée, la banque peut retarder la transaction ou, dans des cas exceptionnels, la refuser. Tout se fait de manière automatique, sans intervention de l’utilisateur.

Par ailleurs, Itsme introduit deux nouvelles fonctionnalités visant à faciliter l’utilisation de l’application. La connexion sur un ordinateur avec un QR code intelligent deviendra bientôt la norme.

En outre, les utilisateurs peuvent désormais lire directement leur nouvelle carte d’identité, équipée d’une puce NFC, via l’application Itsme, ce qui leur permet de mettre à jour leur compte Itsme sans lecteur de carte ni bancontact CASH.

