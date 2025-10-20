L’application handyPark est officiellement lancée à Bruxelles: comment cela fonctionne?

La plateforme gratuite handyPark est officiellement lancée ce 20 octobre en Région de Bruxelles-Capitale.

Le site et l’application handyPark permettent aux personnes en situation de handicap de signaler leur véhicule en stationnement et de faire valoir leur droit à se garer gratuitement dans toutes les communes participantes du Royaume.

Les véhicules scanneurs identifieront directement les voitures couvertes par une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap. Il est également possible de modifier facilement, selon parking.brussels, l’immatriculation du véhicule utilisé pour une période temporaire.

HandyPark remplacera, à terme, la carte de stationnement pour personnes handicapées qui est en place depuis plusieurs années. Durant au moins un an, cette liste nationale se développera parallèlement aux solutions déjà mises en place par parking.brussels.

Les personnes concernées qui veulent utiliser ce nouveau système doivent s’inscrire volontairement sur le site web handypark.be ou télécharger l’application handyPark via Play Store ou App Store pour s’inscrire sur cette liste de dérogation nationale.

► Lire aussi | L’application de stationnement pour les personnes handicapées reconnue au niveau national

C’est aussi une manière de lutter contre la fraude aux cartes : “En Belgique, en 2019, on estimait qu’environ 250.000 cartes de stationnement falsifiées ou indûment utilisées étaient en circulation“, précise parking.brussels.

L’application sera accessible aux communes qui auront ratifié une convention avec la société municipale autonome de la Ville d’Anvers Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (MPA) et payé une cotisation annuelle fixée en fonction du nombre d’habitants de la commune. 18 communes flamandes ont déjà ratifié cette convention, mais aussi 18 communes bruxelloises, tandis que plusieurs communes wallonnes les rejoindront bientôt. “Je compte sur les communes non-inscrites à Bruxelles et dans les autres Régions : qu’elles rejoignent rapidement ce projet ambitieux afin d’en assurer le succès“, commente la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

M.D. – Photo : Belga Image