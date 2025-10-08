Passer la navigation
Lancement de la première plateforme en ligne dédiée aux propriétaires de chiens à Bruxelles

Avec dog.brussels, la Région-capitale dispose depuis mercredi d’une première plateforme digitale 100% dédiée aux propriétaires de chiens. Grâce à sa carte interactive, cet outil recense les lieux de promenade, les vétérinaires, les animaleries, les centres de dressage et les dog sitters.

Selon ses initiateurs, le député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR), et l’ex-députée Carla Dejonghe, cette plateforme vise à devenir la référence pour les amoureux des canidés dans la capitale. Celle-ci compte plus de 90 000 chiens et presque autant de propriétaires.

La grande nouveauté de dog.brussels est sa carte interactive, qui centralise pour la première fois toutes les adresses utiles aux propriétaires de chiens dans la capitale: lieux de promenade en liberté; vétérinaires; animaleries; centres de dressage; et désormais, les dog sitters disponibles en Région bruxelloise. À terme, le site évoluera pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, des conseils pratiques et un agenda d’événements canins.

08 octobre 2025 - 17h16
08 octobre 2025 - 17h16
 

