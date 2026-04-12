Lancement de la délégation belge de la Global Sumud Flotilla à Tour & Taxis

La délégation belge de la Global Sumud Flotilla a lancé ce dimanche 12 avril son initiative à Tour & Taxis, lors d’une conférence de presse organisée dans l’ancien site des Produits Dangereux.

Cet événement s’est tenu alors que la flottille principale prenait la mer depuis Barcelone. Il marque le point de départ d’une action citoyenne internationale visant à briser le blocus de Gaza, avec une flotte annoncée de 70 navires et environ 1 000 participants issus de 70 pays.

Les organisateurs ont présenté les trois axes de la mission : l’acheminement d’aide humanitaire, le soutien à la reconstruction et la volonté de briser le siège de Gaza. La rencontre a également permis des échanges entre participants belges et représentants d’organisations de soutien, aux côtés de plusieurs intervenants invités.

■ Explications en direct de Romain Vandenheuvel