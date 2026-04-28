L’alternative des partenaires sociaux aux sauts d’index coûterait 352 millions

L’alternative proposée par les partenaires sociaux au plafonnement de l’indexation des salaires – décidé par le gouvernement De Wever – coûterait 352 millions d’euros en 2029, selon les calculs du Bureau fédéral du plan et de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), relayés par L’Echo et De Tijd mardi. À plus long terme, le Bureau fédéral du plan entrevoit une opération neutre.

La coalition Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit) a prévu de plafonner deux fois au cours de cette législature l’indexation des salaires et des pensions, au-delà de respectivement 4.000 euros brut et 2.000 euros brut. Peu enthousiastes quant au mécanisme, les partenaires sociaux ont proposé une alternative qui, selon eux, serait budgétairement équivalente.

Pas selon les calculs du Bureau fédéral du plan et de l’ONSS, toutefois. “Avec la proposition du Groupe des Dix (qui réunit les principaux responsables des organisations patronales et des syndicats, NDLR), le solde budgétaire de l’ensemble des administrations publiques se dégrade de 352 millions d’euros en 2029 et de 158 millions d’euros en 2030 par rapport au centenindex” du gouvernement, relèvent les deux organismes. Le mécanisme modifié ralentit bien l’indexation: la hausse des prix de l’énergie se transmet moins vite – mais la baisse attendue ensuite aussi. À plus long terme, le Bureau fédéral du plan parle dès lors d’opération neutre.

Belga