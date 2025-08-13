Sciensano confirme une première contamination à la listeria, l’Afsca élargit son rappel de fromages

L’Institut de santé publique Sciensano a recensé un premier cas d’infection à la bactérie Listeria monocytogenes, après la vente en Belgique de divers fromages produits en France. L’information, rapportée par la VRT, a été confirmée à Belga par Sciensano.

“Au total, nous avons connaissance de 62 contaminations par la Listeria cette année en Belgique mais une seule a jusqu’à présent pu être reliée à ces fromages venant de France“, a précisé l’Institut. Deux personnes sont décédées dans l’Hexagone en raison d’une contamination par la Listeria de nombreux fromages (camemberts, chèvres, gorgonzolas ou encore bries) distribués dans de grandes enseignes comme Leclerc, Auchan ou Carrefour.

Deux produits supplémentaires

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a élargi son rappel de fromages français potentiellement contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Après avoir déjà annoncé le rappel de deux produits mardi – le “Camembert” de la marque Everyday (Colruyt) et la “Buchette de chèvre” de la marque Fleur de pré -, elle demande à présent de ne pas consommer non plus deux autres produits. Il s’agit du “Camembert” de la marque Le Père Alexandre (240g) et du “Camembert de caractère” de la marque Vieux Porche (250g).

L’Afsca insiste pour ces différents fromages soient ramenés au point de vente dans lequel ils ont été achetés. L’Agence est en outre en contact étroit avec les autorités françaises via le système d’alerte rapide européen RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Deux personnes sont décédées dans l’Hexagone en raison d’une contamination par la Listeria de nombreux fromages (camemberts, chèvres, gorgonzolas ou encore bries) distribués dans de grandes enseignes comme Leclerc, Auchan ou Carrefour. Ces produits ont été rappelés en France entre lundi et mardi.

Dans l’attente d’informations complémentaires concernant les produits potentiellement concernés dans la chaîne alimentaire belge, l’Afsca appelle les consommateurs, et en particulier les vacanciers ayant séjourné récemment en France, à faire preuve d’une vigilance accrue. L’infection par Listeria monocytogenes peut en effet être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter l’Afsca via le 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be. Le service clientèle de Colruyt Group est également accessible au 0800/99.124.

Belga