Laeken : un incendie détruit la fresque Annie Cordy

Les secours sont intervenus vers 05h pour un feu dans le bâtiment. Le sinistre a causé d’importants dégâts: le toit s’est effondré, l’intérieur est entièrement détruit et la façade qui accueillait la fresque n’a pas résisté aux flammes. L’origine de l’incendie n’est pas encore connue.

L’échevine bruxelloise de la Culture, Nawal Ben Hamou (PS), a indiqué avoir pris connaissance de l’incendie survenu dans la matinée. Si elle attend les résultats de l’enquête des pompiers avant de se prononcer sur le sinistre lui-même, elle a regretté la disparition, dans de telles circonstances, d’une fresque consacrée à “l’une des plus grandes icônes de Bruxelles”.

Réalisée en 2018 pour les 90 ans d’Annie Cordy, l’œuvre était devenue un symbole dans le quartier. Des riverains s’étaient mobilisés ces dernières années pour éviter sa disparition dans le cadre du projet de réaménagement du parc.

Ce réaménagement doit toutefois bien avoir lieu prochainement, a rappelé l’échevine. Le projet prévoit de repenser l’espace, notamment avec des plaines de jeux pour enfants et un potager. Un hommage à Annie Cordy, “très certainement sous la forme d’un buste”, prendra place dans le parc remanié, tandis qu’une nouvelle fresque sera réalisée à proximité.

Le visuel de cette future œuvre, validé par l’ayant droit de “Nini la Chance”, avait été plébiscité lors d’une campagne de participation citoyenne lancée fin 2021. La street-artiste Amandine Lesay doit l’exécuter prochainement.