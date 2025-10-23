Laeken : pose de la première pierre pour la rénovation du centre communautaire Nekkersdal

Ce 22 octobre, la première pierre a été posée pour la transformation du centre communautaire Nekkersdal. Celui-ci sera entièrement renouvelé et entre désormais officiellement dans sa dernière ligne droite.

A cette occasion, les politiques présents ont immortalisé leurs vœux pour Nekkersdal en les maçonnant dans un mur. Le projet porté par l’équipe de construction Debuild, composée de l’entrepreneur Democo et des bureaux d’architectes OSK-AR et ZAmpone, repose principalement sur des choix durables. L’ouverture du GC Nekkersdal est prévue pour l’automne 2027.

Un projet sur mesure

Afin de bien adapter le projet Nekkersdal au quartier, les besoins du centre communautaire ont été préalablement identifiés dans le cadre d’un processus de participation avec les usagers et les riverains. Toutes ces informations ont ensuite été compilées et transmises aux concepteurs pour élaborer le projet actuel. Le résultat est un projet sur mesure pour les usagers et le quartier.

Le nouveau Centre communautaire Nekkersdal sera ainsi doté d’un passage semi-public, d’un espace intérieur verdurisé et deviendra un centre communautaire adapté aux enfants, propice à l’activité physique et intégralement accessible.

Durabilité

La transformation du site Nekkersdal repose sur plusieurs principes directeurs qui privilégient la durabilité. Le passage semi-public central entre l’avenue Emile Bockstael et la rue Gustave Schildknecht, qui permet d’accéder facilement à tous les locaux du centre communautaire et à la bibliothèque, en est un bon exemple. L’espace intérieur est déminéralisé autant que possible afin de permettre aux plantes et aux arbres de s’épanouir.

Tous les bâtiments sont durables sur le plan énergétique et l’accent est mis sur la conservation des bâtiments et des matériaux qui, après examen, se sont avérés réutilisables. Pour le chauffage, l’ensemble du site sera équipé d’une pompe à chaleur commune qui, combinée à des panneaux solaires, constitue un système durable.

12 millions d’euros

Le projet dispose d’un budget de 16,3 millions d’euros pour la construction du centre communautaire, composé d’un budget de construction de 12,4 millions d’euros de la Commission communautaire flamande (VGC), avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, les fonds destinés aux infrastructures communautaires de la Communauté flamande et le Fonds européen de développement régional, et d’un budget de construction de 3,9 millions d’euros de la Ville de Bruxelles pour la nouvelle bibliothèque. ​

Rédaction