La zone de Police Midi a enregistré six infractions par jour liées aux stupéfiants en 2024

La Zone de police Midi, qui couvre Anderlecht, Saint-Gilles et Forest, reste confrontée à une criminalité fortement marquée par les stupéfiants.

Selon le rapport annuel de la zone publié récemment, 2.282 faits liés aux stupéfiants ont été recensés en 2024 ce qui donne une moyenne de six infractions relevées chaque jour.

Ces chiffres s’ajoutent aux centaines d’interventions menées dans le cadre du Plan d’été 2024, qui a ciblé les hotspots comme Cureghem, Peterbos ou la gare du Midi : 626 procès-verbaux pour détention de stupéfiants et 145.000 euros saisis.

“Nos équipes se retrouvent quotidiennement dans des situations complexes, où le trafic et les nuisances liées aux stupéfiants pèsent lourdement sur la vie de quartier”, explique le Chef de corps Jurgen De Landsheer dans son mot d’introduction.

En parallèle, les opérations menées dans les hotspots ont donné lieu à 2.366 missions d’intervention, soit également plus de six par jour. Elles ont abouti à 248 privations de liberté judiciaires, 124 mandats d’arrêt, 85 perquisitions renforcées et la restitution de 76 véhicules volés. Dans ce cadre, 74.705 euros ont aussi été saisis.

Jurgen De Landsheer reconnaît que si la visibilité et la présence sur le terrain ont été renforcées, la zone bute sur ses limites en matière de personnel, d’infrastructures et de moyens. Les résultats obtenus sont encourageants mais restent fragiles, dans un contexte où la pression reste élevée et où la criminalité liée aux drogues continue de peser lourdement sur les quartiers de la zone Midi.