La VUB revient sur sa décision de recruter un chercheur britannique controversé

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) est revenue sur sa décision de recruter le chercheur britannique Harry Pettit, controversé pour certaines de ses prises de position, a annoncé l’université bruxelloise dimanche dans un communiqué.

Le média bruxellois Bruzz et le journal De Morgen ont fait état dimanche d’une série de déclarations faites sur les réseaux sociaux par le chercheur britannique, qui devait initialement rejoindre les rangs de la VUB à partir de cet été. Harry Pettit a notamment défendu le régime iranien et comparé au pape l’ayatollah Khamenei, guide suprême iranien mort samedi dans les attaques menées par les Etats-Unis et Israël. Précédemment, il avait qualifié les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël, “d’actes de résistance légitimes” qui seraient “dans un certain sens brillants”.

Selon la VUB, les récentes déclarations du Dr. Pettit enfreignent les accords conclus dans le cadre de la future nomination du chercheur. L’université bruxelloise se dit favorable à la liberté d’expression, même quand il est question de points de vue controversés mais “les déclarations qui incitent à la haine ou à la violence ne dépassent pas seulement les limites de la loi, mais également les normes et valeurs qui prévalent au sein de la communauté universitaire de la VUB”, souligne dimanche l’université.

Harry Pettit avait précédemment dû quitter l’université néerlandaise Radboud de Nimègue après que ses positions anti-israéliennes et pro-palestiniennes particulièrement tranchées ont conduit à des allégations d’antisémitisme et à des appels à la violence.

Belga