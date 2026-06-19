La VUB et le Japan Sport Council veulent créer un centre de recherche sur le sport

Grâce à ce partenariat stratégique, les deux organisations souhaitent accélérer la recherche internationale dans le domaine du sport de haut niveau et créer de nouvelles opportunités en matière d’innovation, d’échange de connaissances et de coopération scientifique.

Le nouveau centre de recherche baptisé ‘SC HPSC European Research Center on High Performance Sport’ est appelé à devenir un pôle international de recherche sur la performance, les sciences du sport et l’innovation dans le sport de haut niveau. Il prendra ses quartiers sur le campus de la VUB à Etterbeek.