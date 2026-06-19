La VUB et le Japan Sport Council veulent créer un centre de recherche sur le sport
La VUB et le Japan Sport Council (JSC), l’agence nationale du Sport au Japon, ont signé vendredi un mémorandum d’accord qui comprend, notamment, la création d’un centre de recherche dédié aux sports de haut niveau à Bruxelles.
Grâce à ce partenariat stratégique, les deux organisations souhaitent accélérer la recherche internationale dans le domaine du sport de haut niveau et créer de nouvelles opportunités en matière d’innovation, d’échange de connaissances et de coopération scientifique.
Le nouveau centre de recherche baptisé ‘SC HPSC European Research Center on High Performance Sport’ est appelé à devenir un pôle international de recherche sur la performance, les sciences du sport et l’innovation dans le sport de haut niveau. Il prendra ses quartiers sur le campus de la VUB à Etterbeek.
L’objectif n’est pas seulement de renforcer la coopération entre la Belgique et le Japon, mais également avec d’autres réseaux de recherche et instituts européens.
En associant l’expertise japonaise en matière de développement du sport de haut niveau et l’expertise académique de la VUB, les deux partenaires souhaitent contribuer à la professionnalisation accrue du monde sportif international.
Le docteur Kukidome, vice-président du Japan Sport Council a salué la signature de ce mémorandum alors que la Belgique et le Japon célèbrent le 160e anniversaire de leurs relations diplomatiques. “Nous sommes convaincus que nous pourrons mettre en place un partenariat qui apportera une valeur ajoutée à long terme aux athlètes, aux chercheurs et à la société”, souligne-t-il.
Belga