La VUB décernera un doctorat honoris causa au prix Nobel John Maxwell Coetzee

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) décernera un doctorat honoris causa à John Maxwell Coetzee, lauréat du prix Nobel et auteur de renommée mondiale, le 13 octobre.

La cérémonie se tiendra au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, a annoncé vendredi la VUB dans un communiqué. J. M. Coetzee est un écrivain, traducteur, spécialiste de littérature et essayiste sud-africano-australien. Il a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis et en Afrique du Sud, avant de s’installer en 2002 en Australie, où il est devenu chercheur émérite à l’Université d’Adélaïde.

Sa plume s’étend sur quinze romans, des récits autobiographiques, des essais et des critiques littéraires. Ses romans “Life and Times of Michael K” (1983) et “Disgrace” (1999) ont tous deux reçu le Booker Prize, une distinction rarissime dans le monde littéraire. En 2003, il a reçu le prix Nobel de littérature, le consacrant au niveau international comme l’une des voix les plus influentes de l’époque. Son œuvre aborde, entre autres, des thèmes tels que l’apartheid, la censure et la responsabilité éthique de la littérature. Il s’agit du premier doctorat honorifique que J. M. Coetzee reçoit d’une université néerlandophone.

L’auteur a “mis en lumière les rapports de pouvoir problématiques qui s’exercent dans les choix liés à la langue, aux maisons d’édition et aux scènes littéraires. Son œuvre, novatrice sur le plan thématique comme stylistique, s’inscrit étroitement dans la mission humaniste et multilingue de la VUB” précise l’université.

Le 13 octobre marquera également l’ouverture de la nouvelle saison de la Pauwels Academy of Critical Thinking (PACT) à la VUB, qui “vise à montrer à un public aussi large que possible que le doute critique, l’incertitude et l’évolution des idées ne sont pas des faiblesses, mais bien le moteur du véritable progrès scientifique et sociétal.”

29 août 2025 - 13h05
Modifié le 29 août 2025 - 13h08
 

