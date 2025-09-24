La Ville de Bruxelles valide une enveloppe pour la rénovation du parc Maximilien

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a approuvé une enveloppe de 7 millions d’euros pour rénover le Parc Maximilien et la ferme pédagogique qui s’y trouve, communiquent mercredi les échevins en charge des espaces verts et de la rénovation urbaine, les libéraux Florence Frelinx et Frederik Ceulemans.

La ferme sera déplacée au sein du parc, pour s’installer plus au nord, dans un espace plus accessible et avec des infrastructures mieux adaptées aux animaux. La Ville espère désigner un entrepreneur d’ici la fin de l’année et voir débuter les travaux l’an prochain, précisent les deux élus. Le projet fait partie du Contrat de rénovation urbaine (CRU 1) “Citroën – Vergote”, qui prévoit aussi plus largement la remise à ciel ouvert d’une portion de la Senne, justement dans le parc Maximilien.

Les travaux pour ce projet vieux de plusieurs années auraient dû commencer cette année, mais l’absence de gouvernement de plein exercice et le contexte budgétaire difficile ont forcé la Région à le remettre à plus tard.

Belga – Photo : Inter Environnement Bruxelles