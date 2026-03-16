La Ville de Bruxelles sera-t-elle élue Capitale européenne de la démocratie 2027?

La Ville de Bruxelles a été sélectionnée comme finaliste pour l’élection de la ‘European Capital Democracy’ 2027. La commune l’a annoncé, dimanche, dans un communiqué de presse. Fait notable: les deux villes concurrentes se trouvent en Turquie.

Sous le slogan “Brussels must be DemoCrazy”, la ville souhaite décrocher ce titre honorifique. Le bourgmestre Philippe Close (PS) et l’échevin de la participation citoyenne Frederik Ceulemans (Anders) avaient reçu, le 20 janvier, un jury d’experts pour une visite de plusieurs projets consacrés à la démocratie locale et à la participation citoyenne.

“Le monde est à un point de bascule. Les forces autoritaires gagnent du terrain et la confiance entre le Bruxellois et la politique est sous pression. C’est précisément pour cette raison que Bruxelles doit jouer son rôle de capitale du monde libre. La démocratie locale et la participation y sont essentielles“, a déclaré l’échevin Ceulemans. Bruxelles souhaite, avec ce titre convoité, jouer un rôle de porte-drapeau de la démocratie.

Présentée comme “la ville la plus diversifiée du continent” , Bruxelles serait, outre la capitale de l’Europe, un véritable laboratoire démocratique, indique également le communiqué. Si la ville l’emporte, elle accueillera plusieurs événements au cours de l’année.

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Un jury citoyen désignera le lauréat via le site internet capitalofdemocracy.eu. L’annonce du résultat est attendue fin mars. Les candidats souhaitant faire partie du jury peuvent encore s’inscrire ce lundi 16 mars.

Le vainqueur succédera au palmarès à la ville portugaise de Cascais. L’actuelle détentrice du titre a été élue l’an dernier, devant Rotterdam et Sofia. Vienne et Barcelone figurent également au palmarès.

Bruxelles est en compétition avec Ankara, la capitale turque, et Denizli, dans le sud-ouest de la Turquie. Ces deux villes sont dirigées par le CHP, le principal parti d’opposition en Turquie du président Recep Tayyip Erdoğan, que certains critiques qualifient d’autoritaire. Son principal adversaire politique est Ekrem İmamoğlu, ancien bourgmestre CHP d’Istanbul, arrêté il y a un an pour terrorisme et corruption et placé depuis en détention provisoire. Il nie l’ensemble des accusations. İmamoğlu n’a pas été autorisé à prendre la parole lors du premier jour de son procès au début du mois.

La “Capitale européenne de la démocratie” est une initiative d’une ONG autrichienne fondée par The Innovation in Politics Institute.

Avec Belga – Photo : Belga Image