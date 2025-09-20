World Cleanup Day : Bruxelles mise sur des actions locales et un événement festif

La ville de Bruxelles sensibilise à la propreté pour le World Cleanup Day

À Bruxelles, six stands de quartier ont été installés à la place de Brouckère, Haren, Neder-Over-Heembeek, Laeken, Ambiorix et dans les Marolles.

Dans le cadre de la journée internationale du nettoyage de la planète (World Cleanup Day), la ville de Bruxelles, et plusieurs communes bruxelloises, ont organisé samedi des actions de sensibilisation à la propreté.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Thibaut Rommens et Paul Bourrières

“On profite de cette journée mondiale pour intensifier l’effort de sensibilisation”, a expliqué l’échevin de la propreté publique à la ville de Bruxelles, Anas Ben Abdelmoumen. “On a voulu directement aller dans les quartiers, auprès des citoyens, commerçants et associations, pour montrer de manière visuelle l’importance de la propreté, et aussi pour réexpliquer le message suivant: la propreté est l’affaire de tous et toutes.”

Des machines et véhicules étaient présents sur chaque site. Les riverains pouvaient les essayer pour mieux comprendre le travail des services de nettoyage. Les règles en matière de propreté sont également rappelées sur chaque stand. L’échevin a aussi rappelé l’importance de la sensibilisation chez les jeunes et de démarrer la conscientisation de la propreté dès le plus jeune âge. Pour marquer l’événement, Manneken Pis et Jeanneke Pis ont revêtu des costumes d’agents de propreté. C’est la première fois que Jeanneke Pis portait cette tenue. “Avec ce costume de Jeanneke Pis, on a voulu mettre en avant, de manière plus particulière l’importance des femmes. Aujourd’hui, la réalité est que l’on a peu d’agents femme”, a concédé l’échevin. “On veut faire de nouvelles campagnes de sensibilisation pour attirer les femmes dans notre département de la propreté publique”, a-t-il affirmé.

L’échevin a aussi annoncé la relance, en octobre et novembre, de comités de quartier consacrés à la propreté pour identifier les problématiques au plus près des citoyens.

Deuxième édition du Brussels Clean Festival pour sensibiliser à la propreté

La deuxième édition du Brussels Clean Festival se déroule samedi place de Brouckère, au cœur de Bruxelles. Organisé par Bruxelles-Propreté, l’évènement vise à sensibiliser le public à la propreté et à la gestion des déchets. Dans une ambiance conviviale et musicale, différents stands invitent les visiteurs à découvrir les métiers du service de propreté bruxellois et les initiatives citoyennes qui œuvrent pour une capitale plus propre. “C’était important de mettre en avant la propreté”, a déclaré Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles-Propreté. “On a eu un gros succès l’année passée avec 5.000 visiteurs. On espère faire aussi bien, voire mieux cette année. L’objectif est de mettre en avant les initiatives citoyennes qui existent en matière de propreté, mais aussi de mettre en valeur le personnel de Bruxelles-Propreté.” Selon lui, l’évènement ne se limite pas à la sensibilisation de base, mais veut aussi rappeler des principes essentiels du tri des déchets. “On sensibilise à la propreté, mais aussi au tri, au recyclage sans jouer les moralisateurs, en rappelant que le meilleur déchet c’est celui qui n’existe pas”, a-t-il précisé. Le festival mise notamment sur la participation des jeunes. “On a façonné ce festival pour faire en sorte de toucher les plus jeunes générations, avec toute une série d’activités spécifiques”, a encore expliqué le porte-parole. Le porte-parole constatait également qu’il y avait beaucoup de jeunes qui s’impliquent pour leurs quartiers en matière de propreté. Interrogé sur le contexte politique bruxellois, il a reconnu que l’absence de gouvernement bruxellois freine certains projets. “L’absence de gouvernement ne nous handicape pas directement au quotidien. Sur les nouveaux projets, on a plus de mal, mais j’ose espérer que dans les prochains jours, les prochaines semaines, un exécutif pointera le bout de son nez”, a-t-il espéré. Le porte-parole a également rappelé que la responsabilité citoyenne reste essentielle. “Bruxelles n’est pas sale mais Bruxelles est salie. On peut mettre autant d’effectifs à disposition, si les citoyens ne prennent pas leur responsabilité, la ville continuera à être sale. C’est un partenariat et un travail collectif”, a-t-il affirmé. Adel Lassouli a souligné l’importance du tri et ses conséquences. “S’il y a des sacs de couleur différente, c’est pour une bonne raison. Tous les déchets triés par les Bruxellois sont valorisés par la suite. C’est important de garder en tête que tous ces déchets sont des ressources”, a-t-il conclu. Le festival a débuté samedi matin à 11h00 et se poursuivra jusqu’à 20h00.

Belga