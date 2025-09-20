Passer la navigation
Le World Cleanup Day est de retour ce samedi 20 septembre

Ce samedi 20 septembre, se tiendra une nouvelle édition du World Cleanup Day, la plus grande mobilisation citoyenne mondiale contre les déchets sauvages et la pollution plastique. A cette occasion, l’ONG River Cleanup organise des actions dans toutes les provinces belges, a fait savoir l’organisation.

Au programme, il y aura évidemment des opérations de nettoyage, notamment le long des rivières. Et cette année, l’organisation invite non seulement à ramasser les déchets, mais aussi à les photographier. L’objectif est de cartographier le problème pour mieux le comprendre et encourager des solutions durables. Les clichés pris pourront ensuite être téléchargés sur le site de River Cleanup. Six grands événements sont prévus tout au long du week-end, notamment le samedi 20 Quai des Péniches à Bruxelles et au Parc de la Boverie à Liège, et le lendemain aux Capitaineries à Namur. A Bruxelles, les bénévoles interviendront avec des stand up paddles.

L’ONG rappelle que le plastique ne disparaît jamais, qu’il se fragmente en microplastiques qui contaminent l’air, l’eau, la nourriture et même les organismes, avec des risques sanitaires majeurs. Une catastrophe environnementale qui menace de devenir une crise de santé publique, ajoute River Cleanup.

Belga

20 septembre 2025 - 11h32
Modifié le 20 septembre 2025 - 11h32
 

