La Ville de Bruxelles retire la médaille de la reconnaissance à Gérard Depardieu

La Ville de Bruxelles a décidé ce lundi soir de retirer à Gérard Depardieu la médaille de la reconnaissance, octroyée à l’acteur français en 2018, une “distinction remise à des personnalités qui, lors de leur présence à Bruxelles, font rayonner la capitale.”

Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viols, à la suite d’une plainte d’une comédienne, Charlotte Arnould. Une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Darras, pour des faits a priori prescrits, remontant à 2007 sur un tournage. Gérard Depardieu nie ces accusations. Lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018 et récemment diffusés par l’émission “Complément d’enquête” sur France 2, l’ex-monstre sacré du cinéma français multiplie les propos misogynes et insultants en s’adressant à des femmes, n’épargnant pas une fillette avec ses propos obscènes. “Une émission contestée et contestable qui diffuse un montage d’images captées dans la sphère de l’intime et du privé”, critiquent les avocats de l’acteur dans leur communiqué samedi.

Samedi, dix ans après avoir été élevé au titre de “citoyen d’honneur” d’Estaimpuis, Gérard Depardieu a été déchu de son titre par le collège de la commune. La décision fait suite aux “propos” de l’acteur dans l’émission de France 2. L’acteur de “1492: Christophe Colomb” a également été radié de l’Ordre national du Québec et sa statue a été retirée lundi du parcours de visite du musée Grévin à Paris.

“J’ai une poutre dans le caleçon !” 🔴 #ComplementDenquete a récupéré des images jamais dévoilées de Gérard Depardieu lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018. L’acteur a multiplié les commentaires obscènes à l’encontre des femmes qu’il croise. ▶️ Ce soir à 23h sur France 2 pic.twitter.com/dtOrb2AHF3 — Complément d’enquête (@Cdenquete) December 7, 2023

Depardieu met sa Légion d’honneur “à la disposition” de la ministre française de la Culture

Gérard Depardieu a également dit mettre sa Légion d’honneur “à la disposition” de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui a annoncé une procédure disciplinaire pouvant aboutir au retrait de cette distinction, ont indiqué les avocats de l’acteur dans un communiqué samedi.

Ces derniers s’interrogent sur la démarche de la ministre se demandant si elle “ne porte (…) pas ainsi un coup supplémentaire à une présomption d’innocence déjà agonisante”. Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viols, à la suite d’une plainte d’une comédienne, Charlotte Arnould, des accusations qu’il conteste. Me Béatrice Geissmann Achille et Christian Saint-Palais se demandent aussi s’il est dans la “fonction” de Rima Abdul Malak de participer “aussi activement à la chasse à l’homme” et au “lynchage médiatique” dont ils estiment que leur client fait l’objet. “Un conseil de l’ordre de la Légion d’honneur va se réunir et va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d’honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ce sera à eux de décider”, a déclaré vendredi Mme Abdul Malak sur France 5.

La ministre de la Culture dit avoir “échangé” sur le sujet avec le Grand Chancelier de la Légion d’honneur, le général Lecointre. Elle s’est par ailleurs dite “dégoûtée”, lors d’un déplacement vendredi, par les propos et l’attitude de l’acteur lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018, qui font “honte à la France”. “Une émission contestée et contestable qui diffuse un montage d’images captées dans la sphère de l’intime et du privé”, critiquent les avocats de l’acteur dans leur communiqué samedi.

Gérard Depardieu avait reçu la Légion d’honneur des mains du président français Jacques Chirac en 1996. Créée par l’empereur Napoléon Ier au début du XIXe siècle, cette distinction récompense les civils et les militaires pour des actes et services rendus à la France. De nombreux artistes se la voient décerner. Le code de la Légion d’honneur prévoit qu’un “comportement contraire à l’honneur” peut conduire à un blâme, une suspension ou une exclusion de l’ordre.

La famille dénonce “une cabale”

La famille de Gérard Depardieu a dénoncé “une cabale” dans une tribune publiée par le Journal du dimanche, à la suite de la diffusion d’un documentaire télé choc sur l’acteur, nouvelle étape d’une riposte médiatique de son entourage après une prise de parole de ses avocats samedi.

“Bien sûr, nous sommes souvent choqués par les propos de Gérard, mais notre père/grand-père/oncle est livré à une cabale inédite”, écrivent plusieurs membres de sa famille, dont sa fille, l’actrice Julie Depardieu, dans ce texte. Déplorant une “rage collective” contre le comédien, ils assurent que, “dans le privé, avec ses enfants, c’est quelqu’un d’extrêmement pudique, délicat et même pudibond !”