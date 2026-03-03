La Ville de Bruxelles remplace ses toilettes publiques vétustes par des modèles autonettoyants

La Ville de Bruxelles a inauguré mardi trois toutes nouvelles toilettes publiques autonettoyantes. Elles remplacent les installations totalement vétustes de la place Anneessens et de la place Marguerite Duras, tandis qu’un tout nouveau bloc a été installé sur la place Margareta. L’information a été communiquée par le cabinet de l’échevin de la Propreté, Anas Ben Abdelmoumen (PS).

Avec ces nouvelles installations, la Ville compte désormais 13 toilettes publiques et 22 urinoirs publics. L’investissement est conséquent : 450.000 euros au total, soit 150.000 euros par toilette.

La Ville souligne qu’il s’agit d’équipements de haute technologie “offrant un niveau exceptionnel d’hygiène et de confort”. La chasse d’eau se déclenche automatiquement après chaque utilisation, tandis que le sol et les parois sont nettoyés et séchés automatiquement. Les éventuels déchets sont évacués mécaniquement.

“Grâce à un système de contrôle avancé, les incidents sont immédiatement signalés au service de la propreté, ce qui confère aux toilettes un caractère ‘intelligent’”, précise encore la Ville. Les trois nouveaux blocs sont également présentés comme particulièrement écologiques, en raison de leur faible consommation d’eau.

En 2026 et 2027, Bruxelles prévoit encore l’installation d’une nouvelle toilette publique sur la place Bockstael ainsi qu’à proximité de l’Atomium.

“Les toilettes publiques rendent l’espace public plus propre et plus inclusif. Elles offrent une hygiène de base à toute personne qui utilise notre espace public et contribuent à lutter contre les incivilités”, estime l’échevin de la Propreté. “Les nouveaux modèles acquis sont le fleuron des toilettes publiques, grâce à leur système autonettoyant avancé et leur dispositif intelligent antivandalisme.”

Avec belga