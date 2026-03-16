La Ville de Bruxelles compte un échevin de plus, malgré les critiques de l’opposition

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a validé lundi soir la désignation de Khalid Zian (PS-vooruit) au poste d’échevin des Travaux publics, quelque 17 mois après les élections.

L’opposition écologiste et TFA a dénoncé un manque de bonne gouvernance en cette période de difficultés budgétaires pour la commune. Le bourgmestre Philippe Close a souligné que ce faisant, dans un souci d’absorber une quantité de travail conséquente, la Ville fonctionnerait désormais encore avec un échevin de moins que sous la mandature précédente.

L’échevine Anaïs Maes qui perd la compétence des Travaux publics, reste compétente pour l’Urbanisme et l’Espace public, la Mobilité et l’Enseignement néerlandophone. L’échevine du Logement, Nawal Ben Hamou (PS), se voit également confier la compétence de la Culture.

Selon le bourgmestre Philippe Close, le remaniement vise à renforcer l’efficacité de la Ville, notamment en raison du nombre de dossiers stratégiques dont il est lui-même chargé (fusion des zones de police, lutte contre la violence liée à la drogue et budget).

“Le collège communal se sert dans le pot au détriment du personnel communal soumis ailleurs à des restrictions pour gonfler les effectifs de cabinets de douze personnes”, a tempêté Benoit Hellings (Ecolo-Groen), non sans s’être félicité d’un retour d'”un progressiste” au collège. Celui-ci faisait allusion au non-remplacement par ailleurs d’employés communaux amenés à prendre leur retraite.

Mourad Maimouni (Team Fouad Ahidar) a déploré la dépense, selon lui, d’un million d’euros en plus qu’engendrera l’ajout d’un cabinet échevinal. Il a fait un lien entre cette dépense et l’économie produite par la décision de fermer la “Centrale” d’art contemporain.

Bruno Bauwens (PTB) n’est pas a priori opposé à la nomination de M. Zian en regard du nombre de dossiers de Travaux publics à gérer. Sa formation, a-t-il dit, continue par contre à s’opposer à la manière dont sont gérés plusieurs dossiers d’aménagement comme le projet NEO ou le chantier de l’avenue de Stalingrad.

Belga – Photo : Belga image