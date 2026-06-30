La Ville de Bruxelles cherche un nouvel opérateur pour relancer la Centrale

La Ville de Bruxelles lance un appel à manifestation d’intérêt afin de désigner le futur opérateur culturel qui prendra en charge la programmation de la Centrale, l’ancien centre d’art contemporain situé place Sainte-Catherine.

L’objectif est de donner un nouveau souffle à ce lieu emblématique en y développant un projet entièrement consacré à l’art contemporain. La Ville souhaite en faire un espace de création, d’expérimentation et de rencontres, accessible aux Bruxellois comme aux visiteurs de la capitale.

Le futur opérateur devra proposer une programmation mêlant expositions, installations, performances et événements, tout en soutenant aussi bien les artistes émergents que confirmés et en développant des collaborations internationales. “Nous nous réjouissons de pouvoir redonner vie à ce lieu qui tient une place particulière dans le cœur des Bruxellois. C’est une opportunité rare : un espace d’exception, au cœur de la ville, mis à la disposition d’un acteur culturel qui pourra y prendre une nouvelle dimension. Nous espérons des candidatures ambitieuses, à la hauteur de ce que ce bâtiment mérite”, déclare Nawal Ben Hamou, échevine de la Culture.

L’appel s’adresse aux opérateurs culturels disposant de l’expérience nécessaire pour porter un projet d’envergure. Les candidatures seront évaluées notamment sur leur qualité artistique, leur vision culturelle, leur capacité à toucher des publics variés ainsi que sur leur engagement en faveur de l’accessibilité, de l’inclusion, de l’égalité et du développement durable.

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 15 septembre 2026 à minuit. Le nom du futur opérateur sera annoncé le 15 octobre 2026, pour une prise de possession des lieux à l’automne 2026.

Belga