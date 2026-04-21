La Ville de Bruxelles accroît ses redevances sur les terrasses, surtout dans le piétonnier

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a validé lundi soir l’augmentation des tarifs de redevances liées à l’exploitation d’une terrasse horeca. La rentabilité de ces superficies annexes différant selon la situation géographique des cafés, bars, restaurants… auxquelles elles sont rattachées, c’est sur le piétonnier des boulevards du centre que la hausse se fera le plus ressentir.

Les tarifs de redevance annuelle sur le piétonnier grimpent ainsi jusqu’à 35 et 45 euros le mètre carré selon la taille de la terrasse (moins ou plus de 50m2), soit une hausse atteignant 50% par rapport aux tarifs précédents. Sur la Grand-Place et au Sablon, on passe de 39 à 50 euros le m² (+28%).

En dehors des zones précitées, la redevance pour les petites terrasses est maintenue à 19 euros, celle due pour les terrasses de plus de 50m2 passe de 29 à 32 euros le m2.

Le coefficient multiplicateur appliqué pour une terrasse fermée passe de 5 à 10 pour une terrasse fermée sans distinction de zone.

La redevance forfaitaire à payer pour la pose d’un chevalet de présentation de la carte passe pour sa part de 175 à 200 euros, également sans distinction de zone.

Les redevances dues pour des occupations temporaires de l’espace public lors d’événement se voient aussi relevées: de 263 à 300 euros pour les Plaisirs d’hiver ; de 31 à 35 euros par m2 pour la Foire du Midi et de 9 à 10 euros par m2 pour la Fête nationale et la Gay Pride.

La majorité a voté en faveur de cette hausse tarifaire ; le PTB et la Team Fouad Ahidar, contre. Ecolo s’est quant à lui abstenu.

Belga