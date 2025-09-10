Passer la navigation
La vie des véhicules à hydrogène difficile à Bruxelles

Certains font le choix de rouler avec un véhicule qui fonctionne à l’hydrogène. Des voitures moins polluantes qui ont séduit aussi des chauffeurs de taxis. Problème : il n’y pas de station service équipée d’une pompe à hydrogène à Bruxelles. Ces voitures sont aussi plus fragiles.

Reportage de Joachim Vincent, Sabine Ringelheim, Camille Tang Quynh et Frédéric De Henau

10 septembre 2025 - 17h45
Modifié le 10 septembre 2025 - 17h45
 

