La transformation du rond-point Schuman a débuté

Ce matin au rond-point Schuman, les responsables politiques (Ans Persoons et Elke Van den Brandt, ndlr) impliqués ont donné un coup de pelle symbolique pour marquer le lancement du chantier de transformation de ce lieu emblématique du quartier européen en une agora urbaine moderne et conviviale, propice aux rencontres et à la mobilité active. Les travaux dureront environ deux ans. Bruxelles Mobilité, qui a suivi le projet jusqu’au permis, passe le flambeau des travaux à Beliris, l’expert fédéral en construction publique pour Bruxelles.

“On veut en faire une place pour les visiteurs, les habitants, une place de rencontre où les gens s’arrêtent”, a expliqué Ans Persoons, Secrétaire d’état à l’urbanisme au micro de Lisa Saint Ghislain. “Nous souhaitons faire un quartier plus résilient, plus mixte”.

Les travaux ne se limiteront pas à la place, mais incluront également la rue de Loi jusqu’au pont de la chaussée d’Etterbeek, la petite rue de la Loi et l’avenue de la Joyeuse Entrée. Réalisé par les bureaux d’architecture danois COBE et bruxellois BRUT, ce projet ambitionne de transformer le rond-point en promenade piétonne dans un espace plus végétalisé reliant le parc du Cinquantenaire et la rue de la Loi.

Les travaux d’aménagement de l’espace public sont réalisés par l’entrepreneur Colas Noord. Le montant total des travaux est estimé à 25 000 000 €, dont 17 400 000 € seront financés par le Plan de relance européen.

Le chantier se déroulera en plusieurs phases. Les travaux débutent par la démolition du centre du rond-point du 20 novembre au 22 décembre 2023. Durant cette première phase, la circulation sera réduite à deux bandes dans l’avenue de Cortenbergh et dans la partie nord du rond-point (côté rue Archimède – avenue de Cortenbergh), et à une bande dans la partie sud du rond-point (côté rue Froissart – avenue d’Auderghem). Aucune déviation n’est mise en place pour cette première phase et la circulation des transports en commun est assurée.

À partir de janvier jusqu’à l’été 2024, les travaux de mise à double sens de l’avenue de la Joyeuse Entrée seront exécutés. Ensuite, les travaux continueront au niveau de la rue de la Loi pour terminer par l’aménagement de la place et la construction de l’auvent. La durée totale des travaux est estimée à environ deux ans.

BX1