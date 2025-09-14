La Stib repart sans titre au premier Mondial du meilleur conducteur de tram à Vienne

Les conducteurs de tramway de Vienne ont remporté samedi à domicile le premier Mondial du genre, faisant valoir leur précision dans des épreuves de bowling ou de curling adaptées à l’échelle du véhicule.

Massés dès le matin devant l’Hôtel de ville néogothique de la capitale autrichienne, les spectateurs ont afflué pour assister aux manœuvres des 25 sélections provenant de villes du monde entier.

Parmi ces dernières, une délégation bruxelloise également: un duo de conducteur et conductrice de tram de la Stib, la société bruxelloise de transports publics ayant l’habitude de participer chaque année à la compétition européenne.

Les Bruxellois avaient d’ailleurs été sacrés champions d’Europe en 2019, alors que la compétition était organisée sur leur sol cette année-là. Pour cette première édition mondiale, ils se sont classés 8es (sur 25).

Chaque délégation était composée d’un binôme homme-femme. Tous les continents étaient représentés, même si l’Europe formait le gros du contingent.

Les Viennois ont remporté le trophée à domicile, deux ans après avoir remporté le titre de champions d’Europe. “Les ‘Wiener Linien’ (l’opérateur des transports publics de Vienne) sont une famille, et cela se voit,” a déclaré après sa victoire Florijan Isaku. Son employeur organisait le concours à l’occasion des 160 ans de la régie des transports en commun dans la ville.

C’est pour marquer cette occasion que Vienne avait décidé de transformer le championnat d’Europe organisé chaque année depuis 2012 (sauf pendant la pandémie de Covid) en championnat du monde, une première.

Un championnat en huit épreuves

Huit épreuves ont permis de départager les délégations. Les capacités à freiner ou accélérer tout en douceur étant des critères majeurs. Parmi les épreuves les plus appréciées du public: le bowling en tramway, et le curling, où une remorque propulsée avec délicatesse doit s’arrêter à un endroit précis.

Vienne s’est imposée devant les Polonais de Poznan et les Norvégiens d’Oslo. La Stib, qui envoyait à Vienne Fadoua et Oualid, conductrice et conducteur expérimentés, se classe 8e, derrière tous des duos européens: Budapest, 4e, Kiev, 5e, Brno, 6e, et Berlin et Leipzig, 7e. Les Marocains de Casablanca étant les premiers compétiteurs issus d’un autre continent dans le classement, à la 15e place.

Les prochains championnats d’Europe doivent se tenir en 2026 à Varsovie.

Belga – Photo : Stib