La STIB gratuite et renforcée pour le Nouvel An

Pour permettre aux Bruxellois et aux visiteurs de fêter le passage à 2026 sans souci de transport, la STIB mettra son réseau de métro, tram et bus à disposition gratuitement de minuit à 5h30 dans la nuit du Nouvel An.

Près de 650 membres du personnel – conducteurs, équipes de dispatching et agents de terrain – assureront un service sécurisé et fluide. Les métros, la plupart des trams et plusieurs lignes de bus circuleront jusqu’à 2h30, tandis que le réseau Noctis fonctionnera toute la nuit avec des passages fréquents sur les principales lignes. La ligne de tram 81 assurera quant à elle un service continu entre Trinité et Montgomery.

Le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An sera tiré depuis le boulevard du Centenaire, sur le plateau du Heysel. Certaines déviations et fermetures temporaires seront mises en place sur le réseau pour garantir la sécurité autour de l’événement.

L’année dernière, environ 130.000 voyages ont été comptabilisés durant la nuit du Nouvel An sur le réseau bruxellois. La STIB souhaite à tous ses voyageurs une bonne année 2026.

Rédaction – Photo : Stib