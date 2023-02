La société française Safran construit un nouveau site à Brussels Airport

La société française Safran Aircraft Engine Services, spécialisée dans la réparation et l’entretien de moteurs d’avions, va construire un nouveau site à Brussels Airport au cours de l’année à venir. Les premières fondations ont été posées mardi. Le bâtiment devrait être achevé en 2024.

L’entreprise, qui emploie actuellement quelque 200 personnes, est active à Zaventem depuis plus de 20 ans. Afin de développer ses activités relatives la maintenance des moteurs de dernière génération LEAP-1A et LEAP-1B, elle a décidé d’ouvrir un nouveau site. “Nous voulons développer notre réseau ici”, explique Arnaud Haquin, vice-président en charge de la maintenance chez Safran. “La proximité avec les clients est également importante. La présence de personnel qualifié, dont le recrutement constitue le plus grand défi, est la principale valeur ajoutée”, pointe-t-il.

Le nouveau bâtiment, dont la superficie totale s’élèvera à 8.500 mètres carrés, produira plus d’énergie qu’il n’en consomme. Diverses techniques (isolation, chauffage avec des pompes à chaleur, réutilisation de l’eau de pluie pour les sanitaires, etc.) ont été utilisées pour optimiser l’efficacité énergétique du nouveau site.

Brussels Airport “démontre à nouveau son ambition d’offrir une palette de services aéronautiques la plus complète à ses clients ainsi que son expertise dans le domaine immobilier et son engagement en faveur du développement durable avec un bâtiment à énergie positive”, se réjouit l’aéroport.

Le motoriste a pour objectif de recruter 80 nouveaux employés pour le nouveau site au cours des deux prochaines années. Des profils techniques et mécaniques sont notamment recherchés, ainsi des personnes pour le service clientèle et des ingénieurs chargés de la chaîne d’approvisionnement. D’ici à l’achèvement du nouveau site, certains travailleurs prendront également leur retraite. On ignore encore le nombre total de salariés qui resteront, bien que l’entreprise évoque une augmentation “significative” par rapport au nombre actuel.

L’investissement pour l’installation du nouveau bâtiment est “important”, précise Safran. L’entreprise a préféré ne pas communiquer sur le montant exact de celui-ci. Les travaux du bâtiment de construction devraient se terminer début 2024 et le site devrait être pleinement opérationnel au premier trimestre de l’année prochaine.

Belga – Photo: Belga