Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La situation se dégrade au Hub Humanitaire

La tension monte autour du Hub Humanitaire. Chaque soir, des centaines de familles dorment dehors. En cause : l’impossibilité d’héberger tout le monde due aux coupes budgétaires et au manque de moyens. Une situation qui devient ingérable et qui impacte aussi tout un quartier.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Basile Godts, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli

Lire aussi :

Partager l'article

04 septembre 2025 - 17h52
Modifié le 04 septembre 2025 - 17h53
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales